Achilles-aanwinst Bokila is alweer dicht bij geliefde Achterhoek

GROESBEEK - Wim Bokila is na omzwervingen door heel Europa terechtgekomen bij Achilles'29.

"Ja, ik heb in België gezeten en in Portugal en Slowakije. Overal rondgelopen."

En in Groesbeek verwachten ze maar één ding. "Ja, doelpunten maken. Mijn vader was ook spits en het zit in de familie, ook bij mijn broer Jeremy. Ik zoek altijd het doel. Ik werk er altijd hard voor. Het geloof zit er in hier. We hebben één doel en dat is erin blijven. Daar gaan we alles voor doen."

Bokila is weer dicht bij huis, want hij is een Achterhoeker. "Ja, uit Zelhem. Een echte Achterhoeker. Mijn ouders wonen daar nog, daar ga ik nu vaak weer langs."