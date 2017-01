De beste pannenkoekenbakker komt uit Gelderland

RUURLO - Rob Weijers van De Heikamp uit Ruurlo mag zich een jaar lang Nederlands kampioen pannenboeken bakken noemen. 'Hoe dat voelt? Heel lekker.'

Met veertien anderen streed Weijers donderdag tijdens vakbeurs Horecava in Amsterdam om de titel. Het thema van de vierde editie, georganiseerd door Koopmans, was pannenkoeken met groenten.

Dwars door de moestuin

Heijers won met zijn creatie 'Dwars door de moestuin'. Een pannenkoek met onder meer rode biet, olifantenbonen, courgette, schorseneren en oesterzwammen. De vakjury was lyrisch: 'De verschillende ingrediënten waren qua smaak mooi in evenwicht, de pannenkoek was perfect gaar en de opmaak op het bord deed niet onder voor een sterrenrestaurant.'

De pannenkoek staat vanaf komend weekeinde op de kaart van De Heikamp, laat Weijers vanuit de auto weten. Zijn maag knort. Hij heeft de hele dag nog niets gegeten. 'We gaan wat eten in een mooi restaurant in Lochem. Nee, geen pannenkoeken.'