Nog één weekend winter in het Nederlands Openluchtmuseum

ARNHEM - In het Nederlands Openluchtmuseum kon je de afgelopen weken weer genieten van de ouderwetse winter van vroeger. Maar de winter vliegt voorbij. Dit weekend is alweer het laatste weekend van de winteropenstelling van het museum.

Naast schaatsen en sleeën maak je in het museum ook kennis met het dagelijks leven in de winters van van onze geschiedenis. Hoe werd er geleefd, gewerkt en gegeten. Eén van de vaste bewoners van het museum is Ada Meurs.