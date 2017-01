Je eigen stoep sneeuwvrij houden, moet dat echt?

ARNHEM - Hup, hup...bent u nu nog onze website aan het lezen? Stop daar maar (heel even) mee na dit artikel, want u moet naar buiten. Aangezien er vanavond een aantal centimeters sneeuw wordt verwacht, wordt u geacht om uw stoep schoon te houden.

Hoewel het vroeger wel het geval was, bent u tegenwoordig niet meer verplicht om uw eigen stoep sneeuwvrij te houden. Maar u wilt toch geen ongelukken op uw geweten hebben?

Maar hoe zorg je nou voor een schone stoep? Een aantal tips:

Zorg dat u vier uur voorafgaand aan de gladheid of sneeuwval strooit (snel naar buiten dus).

Veeg uw stoep na sneeuwval zo spoedig mogelijk schoon, anders kan de sneeuw heel glad zijn.

Strooien na de sneeuwval? Eerst schoonvegen, dan pas strooien.

Zorg dat u de zout gelijkmatig verdeelt en gebruik kleine hoeveelheden.

Strooi niet bij uw gras, dat kan ervoor zorgen dat uw gras afsterft.

Hoe kom ik aan zout?

Belangrijk is natuurlijk wel dat u zout in huis heeft. Daarom gaven ze in de gemeente Duiven het goede voorbeeld. Daar kon elke Duivenaar donderdag gratis strooizout afhalen.

Dat deden ongeveer 35 inwoners. 'Zij kwamen aan met emmertjes van vijf liter tot hele veilingkisten', zo meldde een woordvoerster van de gemeente. Duiven wil trouwens wel dat u uw eigen stoep schoonmaakt. 'Niet alles wordt gestrooid, alleen hoofdwegen. Door zelf te strooien kun je het jezelf makkelijker maken.'

Heeft u geen strooizout, dan kan u ook gewoon keukenzout gebruiken.