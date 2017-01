Zin in sleeën? Hier roetsj je lekker naar beneden!

De Engelse Schans in Lievelde afgelopen zaterdag. Foto: Stephanie Dekkers

ARNHEM - Het is nog even afwachten of we vrijdag in Gelderland in een witte wereld wakker worden. Maar voor sleetje rijden is niet heel veel sneeuw nodig, leert de ervaring.

We vroegen op Facebook naar heerlijke heuvels om vanaf te glijden als er wat sneeuw ligt. Hier kwam u mee: Apeldoorn, Het Leesten / Ugchelse Berg

Arnhem, Hoogte 80 en Sonsbeekpark

Beek (Montferland), Peeskesbult

Garderen, Garderense duinen

Harderwijk, Hulsthorsterzand

Hattem, Leemkule

Heveadorp, Duno

Kootwijk, Kootwijkerzand

Lievelde, de Engelse Schans

Loenen, Loenense Waterval

Nijmegen, ANAC-brug Neerbosscheweg

Putten, Solse Gat

Renkum, Bram Streeflandweg

Rheden, Posbank

Wekerom, Wekeromse Zand

Aanvullingen zijn uiteraard welkom. Laat een reactie achter of mail naar omroep@gld.nl