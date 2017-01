400 varkens verhongerd: boer voor de rechter

ARNHEM - Justitie gaat de boer die vorig jaar zijn 400 varkens liet verhongeren vervolgen. Hij moet zich op 17 februari voor de rechtbank in Arnhem verantwoorden. De man wordt 'het onthouden van zorg aan de dieren' verweten.

In april vorig jaar maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekend dat er 400 dode varkens waren aangetroffen in een stal in de Achterhoek. De dieren waren omgekomen door honger en dorst. Tien maanden daarvoor waren de dieren voor het laatst gevoerd, daarna werden ze aan hun lot overgelaten.

Omroep Gelderland spoorde de boer op. Hij was zichtbaar ontdaan toen hij merkte dat de media zijn boerderij in de gemeente Berkelland hadden gevonden. De boer wilde zelf niet of nauwelijks ingaan op vragen van de verslaggevers. Op de suggestie dat er mogelijk financiële problemen spelen, zei hij: 'Ja, dat kun je zelf wel raden.'

Coaches voor boeren

Buurtbewoners, gemeenten en belangenorganisatie LTO reageerden geschokt op het nieuws. De gemeente Bronckhorst stelde zelfs coaches aan om varkensboeren in problemen te begeleiden.

Mogelijk geldboete

De boer moet zich dus nu verantwoorden voor de politierechter. Als hij schuldig wordt bevonden, komt hij er waarschijnlijk vanaf met een geldboete.

