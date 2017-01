Bikkels, modder en hindernissen: survivalrun in Beltrum

ARNHEM - Ploeteren door modder, door sloten en beekjes of over pittige hindernissen. Voor honderden deelnemers was het zondag afzien bij de 28ste survivalrun in het Achterhoekse Beltrum

Echte bikkels gingen zondag van start tijdens de 28e editie van de survivalrun in Beltrum. De survivalrun is een spectaculaire hardloopwedstrijd over 22 kilometer, met meer dan 60 hindernissen. Kerst Wind uit het Friese Oosterzee ging er uiteindelijk met de winst vandoor. Lokale favoriet Stijn Elferink uit Lichtenvoorde kwam als eerste aan bij het laatste obstakel, maar moest door een val de winst aan Wind laten.