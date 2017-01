'Geen Paniek' ik neem je mee naar een voorstelling van Bram Bakker en Marjolein van Kooten

NIJMEGEN - Deze week werd Roseriet uit Nijmegen van de straat geplukt door Esther. Samen gingen ze naar een voorstelling in theater De Lindenberg in Nijmegen.

Eén van Nederlands bekendste psychiaters Bram Bakker staat samen met cabaretière Marjolein van Kooten op de planken met de voorstelling 'Geen Paniek'. Een avond vol psychiatrisch cabaret.

Twee voorstellingen op één avond.

Beiden geven ieder een eigen show. Met als doel: het taboe op angst doorbreken. Marjolijn van Kooten heeft zelf last van angststoornissen en Bram Bakker behandelt bekende en onbekende Nederlanders met angstklachten.



De komende weken is de voorstelling te zien in de Gelderse theaters in Wijchen, Harderwijk en Bemmel

28 januari: Theater 't Mozaik in Wijchen

8 maart: Catharinakapel in Harderwijk

18 maart: TOP in Bemmel

Voor meer informatie kijk op de websites van Marjolein of Bram.