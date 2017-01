Drie nieuwkomers al in basis Achilles'29

GROESBEEK - Drie van de vier nieuwkomers van Achilles'29 staan direct in de basis vrijdagavond tegen Fortuna Sittard.

Antonio Stankov start als rechtsback, Jessie Edge speelt op het middenveld en Wim Bokila in de spits. De vierde nieuwe aanwinst, Emir Smajic (foto onder), is mogelijk nog niet speelgerechtigd. De lange Zweedse spits was in de voorbereiding van dit seizoen nog op proef bij De Graafschap.

Boy van de Beek is licht geblesseerd. Kürsad Sürmeli, Freek Thoone en Niek Versteegen zijn geschorst. Verder zijn ook Eef van Riel, Joey Dekkers en Rick Hemmink hun basisplaats kwijt. Thijs Hendriks is verbannen naar het beloftenteam. Achilles staat afgetekend laatste en het verschil met tegenstander Fortuna, de nummer achttien, is tien punten.

Opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Raterink, Elders; Boelens, Edge, Oulad Omar, van Steen, Popalzay; Bokila.

