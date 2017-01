Gezinnen en jongeren trekken weg van Noord-Veluwe door slechte samenwerking

ERMELO - De samenwerking tussen gemeenten op de Noord-Veluwe laat te wensen over. Ook kan de organisatie die sinds 1972 verantwoordelijk is voor de samenwerking, beter opgedoekt worden. Dat is de conclusie van een rapport dat donderdag werd gepresenteerd aan bestuurders en politici van de Veluwe door onderzoeker Geert Jan Jansen.

Geert Jan Jansen, oud-commissaris van de Koningin van Overijssel, deed onderzoek en komt tot de harde conclusie dat de samenwerking niet goed loopt. 'Er kan beter op thema's worden samengewerkt dan een vaste organisatie in stand te houden.

Gezinnen trekken weg

Door de gebrekkige samenwerking lopen de gemeenten kansen mis en doet de hele regio het minder goed, dan omliggende regio's zoals Zwolle en de Stedendriehoek. 'Het gevolg is dat jongeren en gezinnen wegtrekken. En ook de toeristische sector wordt ingehaald door andere gebieden in Nederland. Ik ben er nog steeds niet achter wat die slechte samenwerking veroorzaakt. Maar het kan er ook mee te maken hebben dat het jarenlang heel goed ging in dit gebied. En dat daardoor er geen noodzaak was om samen te werken', zegt Jansen.

Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten zijn de vaste gemeente die samenwerken in de Regio Noord-Veluwe. De Regio Noord-Veluwe regelt zaken als de leerplichtambtenaar, leerlingenvervoer, maar ook projecten om het toerisme te verbeteren. Ook Heerde, Hattem, Nijkerk en Zeewolde nemen diensten van het samenwerkingsverband af.

Volgens Jansen moet de gemeenten onderling blijven samenwerken, maar op een andere manier. Zo ziet hij de verbreding van de A28 tot zes rijbanen, de aanpak van de toeristische sector en de economische kansen die de uitbreiding van Airport Lelystad biedt als voorbeeld waarin gemeenten moeten samenwerken.

Het voorstel van Jansen is om binnen een jaar de Regio Noord-Veluwe af te bouwen. In de tussentijd moeten gemeenten nieuwe concrete afspraken maken over samenwerking. 'Er zijn problemen die nu spelen die te groot zijn voor individuele gemeenten, daarvoor blijft samenwerking noodzakelijk. Maar het is een mooi en sterk gebied en de kansen liggen er zeker.'