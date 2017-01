Bewoner daklozenopvang loopt ernstige brandwonden op

NIJMEGEN - Een bewoner van een daklozenopvang in Nijmegen heeft donderdagmiddag zeer ernstige brandwonden opgelopen. Dat gebeurde in de rookruimte van een vestiging van IrisZorg aan de Nieuwe Dukenburgseweg.

Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend. De man - die in een rolstoel zat - is naar het Nijmeegse Radboudumc gebracht.

De hulpdiensten werden rond 14.45 uur gealarmeerd voor een gebouwbrand. Toen ze daar aankwamen, hadden medewerkers van de daklozenopvang de man al in doeken gewikkeld en onder de douche gezet.

Vanwege de ernst van de brandwonden werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.