Ede pleegde 'coup op oude dame', zegt rechter

ARNHEM - De bestuursrechter in Arnhem gaf de gemeente Ede vanmiddag een flinke tik op de vingers. Ede was voor de rechter gedaagd door een bijna 90-jarige hoog bejaarde dame die vindt dat ze te weinig uren huishoudelijke hulp krijgt. Een medewerker van de gemeente ging vrijdag in het licht van de rechtszaak onverwacht bij de vrouw langs 'om kennis te maken en om te kijken hoe het met haar ging'.

'Misschien bedoelde u het niet zo, maar het lijkt wel een coup op een oude dame', liet de rechter zich ontvallen. Zonder de familie in te lichten was de medewerker langs gegaan. Het rapport dat ze opmaakte na het bezoek las de advocaat van de gemeente vanmiddag voor in de rechtbank. 'Het huis zag er fris uit, het gaat goed met de cliënt en mevrouw leek geen moeite te hebben met het aantal uren hulp dat ze krijgt, behalve dan dat ze vindt dat de hulp wel erg hard moet werken.' De familie van de vrouw vindt het onbehoorlijk dat de gemeente zonder hen in te lichten een bezoek aan de vrouw heeft gebracht.

'Ordinaire bezuinigingen'

Ede heeft het aantal huishoudelijke uren van de vrouw teruggebracht van 6 naar 4 uur. Volgens jurist Kevin Wevers die de vrouw bijstaat, vanuit bezuinigingsoogpunt. 'Het lijkt erop dat er sprake is van ordinaire bezuinigingen. Er is niet gekeken naar wat iemand nodig heeft aan thuishulp. Deze mevrouw heeft meer hulp nodig. Als de gemeente vindt van niet, dan moet ze dat onderbouwen.'

De rechter vroeg zich af of Ede die onderbouwing ook had, te meer omdat de gemeente in juni ook al een zelfde soort zaak had verloren voor de rechtbank. De advocaat van de gemeente vindt dat in deze kwestie wel degelijk maatwerk is geleverd en dat ze wacht op nieuwe richtlijnen.

'Ze kan zelf niets meer'

De zoon van de vrouw betoogde voor de rechter dat zijn moeder zo snel mogelijk 6 uur hulp terug moet krijgen. 'Ze heeft meerder TIA's gehad, is rechts verlamd en kan alleen maar met een rollator door het huis schuiven. Die hulp heeft ze absoluut nodig, zelf kan ze niets meer.'

De rechter doet over 6 weken uitspraak.