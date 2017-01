'Trucendoos open om megatuincentrum erdoor te drukken'

BEUNINGEN - 'Onwaarschijnlijk'. Zo schatte het college van B&W Beuningen eind vorig jaar de kansen in om een megatuincentrum van de firma Van Cranenbroek binnen de gemeentegrenzen te krijgen. Inmiddels is er een nieuwe mogelijkheid uit de hoge hoed getoverd.

Van Cranenbroek wil zo'n drie keer zo groot tuincentrum vestigen op de plek van het huidige tuincentrum Bull aan de Van Heemstraweg.

Tuincentrum met verdieping er boven op

Het college van Beuningen schat in dat de originele plannen van Van Cranenbroek onherroepelijk zouden sneuvelen bij de Raad van State door bezwaren van de provincie Gelderland, omwonenden, ondernemers en/of buurgemeenten.

Maar nu ligt er in het gemeentehuis een verbouwingsplan ter inzage om het huidige tuincentrum flink uit te breiden, met een verdieping er boven op. Het plan is niet ingediend door de firma Van Cranenbroek, maar door Richard Bull, de eigenaar van het huidige tuincentrum.

'Is natuurlijk gewoon Van Cranenbroek'

'Bull veinst nu dat hij zijn tuincentrum wil uitbreiden, maar het is natuurlijk gewoon de firma Van Cranenbroek die de extra vierkante meters wil', zegt Cees van Doorn namens het Comité Beuningen Blijft Leefbaar.

In dat comité hebben burgers zich verenigd die fel tegen de komst van het megatuincentrum zijn. Ze vrezen verkeersoverlast en oneerlijke concurrentie voor ondernemers in het centrum van Beuningen. Van Cranenbroek verkoopt buiten tuinspullen bijvoorbeeld ook vrijetijdskleding, fietsen en speelgoed.

'Truc'

'Het is een truc op de omstreden plannen er alsnog door te krijgen door op de millimeter binnen het bestemmingsplan te blijven', vervolgt Van Doorn. 'Als de uitbreiding er is, kan Bull het uitgebreide tuincentrum alsnog aan Van Cranenbroek verkopen.'

Eigenaar van het tuincentrum aan de Van Heemstraweg Richard Bull wijst er op dat de gemeenteraad en het college nog steeds achter de komst van Van Cranenbroek staan. De provincie en de regio kunnen die komst nog dwarsbomen. Bull: 'Het is te hopen dat de regio en de provincie tot inkeer komen en dat een Van Cranenbroek welkom is.'

Uitbreiding is noodzakelijk voor toekomstbestendigheid

De bouwplannen die Bull heeft ingediend zijn er voor als dat uiteindelijk niet het geval is. 'Om een toekomstbestendig bedrijf te hebben als een Van Cranenbroek niet door mocht gaan', zegt Bull. 'Over dan alsnog aan Van Cranenbroek of aan wie dan ook verkopen hebben we het helemaal niet. Dat is nu niet aan de orde. Wij moeten in de toekomst ook vooruit. Wij hebben een verplichting naar onze medewerkers en hun gezinnen.'

Bull gaat er overigens nog steeds van uit dat er een Van Cranenbroek zal komen. Er zijn twee rapporten, benadrukt hij, die stellen dat het met concurrentie voor Beuningse ondernemers en verkeersoverlast zo'n vaart niet zal lopen. Twee onafhankelijke bureaus werden daar voor ingeschakeld. Eén in opdracht van de firma Van Cranenbroek en één in opdracht van de gemeente Beuningen.

Emotie versus feiten

De eigenaar van het tuincentrum aan de Van Heemstraweg snapt wel dat veranderingen aan het tuincentrum weerstand oproepen. 'Ik begrijp dat als mensen dingen kunnen tegenhouden om hun woongenot niet achteruit te laten gaan ze dat niet zullen nalaten. Dat neem ik ook niemand kwalijk', zegt Bull.

'Maar emotie neemt snel de overhand, en ook dat begrijp ik. Maar een tweebaansweg, daar horen wel gewoon auto's bij. Dat is de realiteit.' Bull denkt ook dat de Beuningse ondernemers meer last hebben van alle internetaankopen dan van de gewenste 1500 vierkante meter aan producten die niet direct onder het assortiment van een tuincentrum vallen.

Wethouder geeft niet op

Wethouder Hans Driessen gaf eerder deze week nog aan dat het lastig wordt om Van Cranenbroek naar Beuningen te krijgen door bezwaren van de provincie en buurgemeenten.

Maar, zo zei de wethouder: 'Ik geef het niet op. Niet alleen omdat er een motie van de gemeenteraad ligt die dit van mij vraagt, maar ook omdat ik geloof dat de komst van Van Cranenbroek goed is voor Beuningen.'

