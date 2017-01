SP Zevenaar boos over verplichte bijeenkomst voor uitkeringsgerechtigden

ZEVENAAR - Een verplichte voorlichtingsbijeenkomst van de Regionale Sociale Dienst heeft de woede gewekt van inwoners van Zevenaar met een uitkering. Dat zegt SP-fractievoorzitter Ed van der Schaft. Volgens hem staan er alleen maar zaken op de agenda die ook bij de aanvraag van de uitkering zijn verteld.

Van der Schaft is zelf ook bijstandsgerechtigde. Hij spreekt de pers vlak voordat hij zelf de bijeenkomst moet bijwonen, maar hij zegt al veel mensen gesproken te hebben die al bij de bijeenkomst zijn geweest. 'Ze ervaren het als pesterij. Ik heb een aantal mensen gesproken die de bijeenkomst gevolgd hebben en die begrijpen niet waarom dit nu gedaan wordt. Als er dan vragen gesteld worden dan wordt dat afgedaan, dan zeggen ze dat daar geen capaciteit voor is.'

Verbaasd over kritiek

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden door de Regionale Sociale Dienst (RSD) de Liemers. Alle 1800 uitkeringsgerechtigden van de vier gemeenten in de Liemers worden geacht een bijeenkomst bij te wonen.

Wilfred Hekkers van de RSD is verbaasd over de klachten die de SP gehoord zegt te hebben. 'We willen dat onze klanten goed geïnformeerd zijn, zodat ze niet schrikken aan het eind van de maand wanneer er misschien maatregelen genomen moeten worden omdat zij zich niet aan de richtlijnen houden. Daar willen we voor waken en mensen voor waarschuwen.'

Aanpassingen aan participatiewet

Begin 2015 is de participatiewet aangepast. Sindsdien kregen alle nieuwe uitkeringsgerechtigden al uitleg over de nieuwe wetgeving. De nieuwe bijeenkomsten zijn volgens de RSD voor mensen die al langer werkloos zijn. Maar volgens SP-fractievoorzitter Van der Schaft is de voorlichting in de meeste gevallen overbodig. 'Volgens mij is iedereen goed geïnformeerd. Als zaken niet goed lopen begrijp ik dat, maar waarom er dan zo'n massale bijeenkomst moet zijn? Dat is verbazingwekkend.'

Bijeenkomst verplicht

Toch is het volgens Hekkers belangrijk dat iedereen een bijeenkomst volgt. 'Veel mensen denken dat ze het weten, maar als we het geven zeggen ze toch vaak: oh dat wist ik nog niet, wat fijn dat we dit nog even te weten krijgen. Ook klanten gaven aan: dit is wat we nodig hebben, nu snappen we ook waarom jullie bepaalde dingen van ons vragen. Het is de bedoeling om onze klanten zo goed mogelijk te informeren. We hebben een cliëntenraad en die staan hier ook volledig achter.'

Van der Schaft vindt het vooral betuttelend. 'Mensen als ik willen gewoon aan het werk. Het is heel lastig om aan het werk te komen. Wij zien liever dat het RSD meer investeert in het zorgen dat mensen aan het werk komen, dan dat ze zich bezighouden met formaliteiten. Het uitleggen van procedures die niet tot werk leiden.