Waar is Rien?

PUTTEN - Dan nu wat politieke zendtijd in Gelderse Koppen! Rien van den Hoek is huisschilder, maar ook raadslid bij de lokale partij Wij Putten. keken.

Saaie kost, vindt Rien, maar wel heel belangrijk. Politiek is overal en hij wil de inwoners van Putten erbij betrekken. Maar hoe doe je dat dan? Rien en zijn collega raadslid Herman Luitjes lieten zich inspireren door vlogger Enzo Knol en nu vloggen ze er op los. Herman is regisseur en Rien presentator. De filmpjes gaan over punten die op de Puttense politieke agenda staan. Ze zijn niet alleen vermakelijk, ze worden ook nog eens goed be