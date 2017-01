Graven in het verleden

DRUTEN - Martien Pardoel raakte gefascineerd door het eenzame militaire graf op de begraafplaats in Druten.

Want wie was die soldaat eigenlijk die daar ligt begraven? Acht jaar lang zoekt Martien antwoord op deze vraag. En hij vindt het. Nog altijd verzorgt Martien het graf alsof het om een eigen familielid gaat. Martien doet dit met zijn hele ziel en zaligheid, want nu het verhaal van de gestorven militair John Webster gevonden is, mag het nooit meer verloren gaan.