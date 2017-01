Henk de Jong ziet gretige groep: 'Het gaat straks lopen'

VARSSELDER - Voor De Graafschap is het eerste competitieduel van 2017 direct een heel belangrijke. Het is de vuurdoop van de nieuwe coach Henk de Jong. 'Het gaat straks lopen.'

De Jong zit er bovenop tijdens de trainingen. Soms houdt hij in, kijkt hij op afstand toe en doen zijn assistenten het werk. De spelersgroep oogt fris en scherp. 'Ze zijn heel erg gretig. Willen ook al meedenken, wat ik belangrijk vind. Dat is best lastig hoor, het zal niet in één keer goed gaan allemaal. Maar de intenties zijn er en dan komt het altijd goed.'

Met enthousiasme, een grap, flinke stemverheffing en af en toe een compliment probeert De Jong de groep naar zijn hand te zetten en eendracht te creëren. 'Ik ben bezig met automatismen, maar er moet ook een bepaalde vrijheid zijn. Eigen initiatief. Situaties herkennen, waar kan ik die bal kwijt. Daar ben ik mee bezig.'

Niet vol op de aanval

De Jong wil met drie aanvallers en diepgaande middenvelders De Graafschap met meer risico laten spelen. Te beginnen uit tegen FC Eindhoven. Het moet aantrekkelijker, hoewel De Jong zijn elftal in Brabant niet direct vol op de aanval zal laten spelen.

Eerst wil De Jong meer vastigheden laten ontstaan. 'Daar werken we aan. Een aanvallende speelstijl waarbij we het publiek willen vermaken. Dat is toch ook veel leuker om naar te kijken? En dan staan we op 5 mei precies waar we horen te staan. Dat zal met vallen en opstaan gaan. Maar op een gegeven moment gaat het lopen.'