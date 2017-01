Verdediger Tim Linthorst: we gaan met De Graafschap vlammen

DOETINCHEM - Tim Linthorst heeft tegen FC Eindhoven weer een basisplaats bij De Graafschap. De centrumverdediger is gebrand op een goede tweede seizoenshelft. 'We willen de play-offs halen.'

Linthorst was lange tijd geblesseerd en moet zich nu laten zien. 'Ik heb nog een half jaar contract hier. Mijn gevoel is goed. Ik heb zin in de komende periode. We gaan vlammen met dit elftal.'

De centrumverdediger baseert zich op wat hij ziet. 'De positiespelletjes zijn goed, de partijspelen scherp en tegen Heracles hebben we een goede pot gespeeld. Ik ben positief gestemd.'

Onder Henk de Jong waait duidelijk een frisse wind. 'Hij brengt een goede sfeer mee. Niet dat die beleving er vóór hem niet was, maar hij brengt veel enthousiasme en geeft complimentjes. Is veel bezig met de jongens en dat valt goed in de groep', zegt Linthorst.

'We willen de play-offs halen. Dat kan nog, want er zijn nog twee periodes te verdienen. Het is ook onze doelstelling. En als het niet lukt', gaan we volle bak om het via de stand te halen.'