Voor iedereen een woning in Beltrum

BELTRUM - Het is nu nog een modderbad. Maar over een jaar staan er tien woningen op het voormalig ABTCA-terrein in Beltrum. Er komen starterswoningen. De Beltrumse jeugd wil namelijk graag in het Achterhoekse kerkdorp blijven. 'Ik ben hier geboren, heb hier mijn vrienden, sport alles', zegt Roos Leemreize.

Samen met haar vriend gaat ze in een hoekwoning wonen. Bijna buurman wordt Roel Krabben. 'Ik kan me niet voorstellen dat ik naar Doetinchem of zo zou moeten verhuizen'. 'We hebben hier ook nog alle voorzieningen', vult Leemreize aan. 'Een supermarkt, school, kinderopvang, horeca'.

Hoe is het over vijf jaar?

'Nu zijn die voorzieningen er nog, maar hoe is dat over vijf jaar als we er niet over na zouden denken', zegt Bas Hommelink. Hij is één van de initiatiefnemers van de pilot die nu loopt in het dorp. Want om voorzieningen in stand te houden heb je inwoners nodig. En om inwoners in het dorp te houden heb je de juiste woningen nodig. En daar zit nou net het probleem. 'Jongeren en ouderen kunnen geen geschikte woning vinden, er is geen doorstroom', zegt Hommelink.

Behoeftes in kaart brengen

In Beltrum gaan ze het komende jaar in kaart brengen wat er nodig is aan woningen. 'We zetten nu een enquête uit, iedere dinsdag zijn er deskundigen in het kulturhus en we leggen huisbezoeken af. We willen precies weten wat de vraag is', zegt Hommelink.

'Dit levert een grote bijdrage, die match moet er zijn. Het aanbod moet aansluiten bij de behoefte', zegt wethouder Patricia Hoytink van de gemeente Berkelland. 'Dit is essentieel voor de leefbaarheid'. De pilot is in Beltrum, maar wordt waarschijnlijk uitgerold naar andere dorpen in de Achterhoek. 'Die mismatch is niet alleen hier', legt Hoytink uit.

Laatste nieuwbouwproject

Roos en Roel kunnen niet wachten tot ze mogen bouwen in Beltrum. Ze zijn echter wel de laatsen. Als dit project af is, dan mag er niet meer gebouwd worden in Beltrum. Dat heeft alles te maken met de afspraken die de gemeenten en de provincie gemaakt hebben over het aantal te bouwen woningen. Door de krimp zijn er in de toekomst minder woningen nodig.

Kansen

'En daar werd ik een beetje moe van', zegt Hommelink. 'Iedere keer ging het over aantallen en niet over de behoefte. En volgens mij moet je kijken wat de behoefte is en moet je daar naar toe werken'.

Hommelink legt uit dat er 1600 mensen in het buitengebied van Beltrum wonen en in de kern wonen 1400 inwoners. 'Daar zit een kans. Meer dan de helft van de jongeren wil in het buitengebied gaan wonen. In het buitengebied wonen nu wat oudere mensen. Hoe kunnen we dat straks oplossen. Dat is interessant'.

In maart worden de eerste resultaten van de enquête verwacht. De pilot loopt tot eind dit jaar.