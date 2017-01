Tieners aangehouden na verwoestende brand in supermarkt Lent

NIJMEGEN - Twee minderjarige jongens zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand bij supermarkt Jan Linders op oudejaarsavond in Lent, bij Nijmegen. Enkele bovengelegen appartementen werden daardoor onbewoonbaar.

Het duo uit Lent is 15 en 16 jaar oud. Volgens de brandweer begon de brand in een auto die voor de supermarkt stond. Vermoedelijk was vuurwerk de oorzaak van de brand.

Bewoners van appartementen boven supermarkt Jan Linders aan de Frankrijkstraat in Lent bij Nijmegen moesten op Oudejaarsavond geëvacueerd worden, nadat brand was uitgebroken. Er kwam heel veel rook vrij. De brand was rond 21.00 uur onder controle.

In totaal werden na de brand acht appartementen onbewoonbaar verklaard.

