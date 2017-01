Boer over gevonden schedel: 'Aan de tanden zag ik dat hij van een mens is'

IJZENDOORN - De boer in IJzendoorn die woensdag een schedel vond, wist vrijwel meteen dat die toebehoort aan een mens. 'Ik draaide hem om met een stokje en zag de tanden. Toen wist ik het', blikt de 23-jarige Jarrik Waasdorp terug.

De jonge boer deed de lugubere vondst in de uiterwaarden van de Waal aan de Nieuweweg. Omdat zijn koeien daar rondlopen, brengt hij er iedere dag twee balen hooi naar toe.

Waasdorp vond de schedel toen hij bezig was met de hooibalen. De boer was er blijkbaar al met zijn tractor overheen gereden, want de schedel was in stukken gebroken. Even verderop lag ook nog een lang bot. 'Dat is vermoedelijk van een been. De uiteinden zijn gekarteld', vertelt de inwoner van IJzendoorn.

Trillende benen

De boer en het 14-jarige meisje dat naast hem op de tractor zat, zijn zich rot geschrokken. 'Ik stond te trillen op mijn benen', benadrukt Waasdorp. Na de vondst waarschuwde hij zijn moeder, die daarop de politie inschakelde.

In de uiterwaarden is donderdagochtend uitgebreid onderzoek verricht. Politiemensen hebben in linie de omgeving uitgekamd. Of daarbij sporen zijn aangetroffen, is nog niet bekend. De politie meldde woensdagavond al dat ze uitgaat van een menselijke schedel.

