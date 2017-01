Annemiek van Vleuten is Braveheart in Australië

WILLUNGA HILL - Annemiek van Vleuten is de grote vedette in de Santos Tour Down Under, die zaterdag begint in Australië.

De 34-jarige wielrenster uit Wageningen staat groot op de voorpagina van de krant The Advertiser en wordt neergezet als Braveheart. Die eretitel krijgt ze vanwege haar optreden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Op weg naar een gouden medaille viel ze toen in de afdaling. Het zag er heel ernstig uit, maar binnen een maand zat Van Vleuten weer op de fiets. Ze maakt zaterdag haar debuut in de Australische etappekoers en geldt direct als één van de favorieten. De editie voor mannen is volgende week met drie Gelderse deelnemers: Robert Gesink (foto) uit Varsseveld, Barnevelder Wilco Kelderman en Koen Bouwman uit Ulft.