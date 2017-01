Crimineel minder vaak op pad en vaker gepakt

ARNHEM - Het aantal misdrijven in Oost-Nederland is het afgelopen jaar met zes procent gedaald ten opzichte van 2015. Dat maakte de politie Oost-Nederland donderdag bekend. Straatroof, diefstal, overvallen: bijna alle vormen van criminaliteit namen in 2016 af. Alleen inbrekers gingen vaker op pad dan vorig jaar.

'Tevreden ben ik nooit, want elk slachtoffer van een misdrijf is er één te veel en er waren in 2016 altijd nog ruim 130.000 misdrijven', zegt korpschef Stoffel Heijsman.

'Maar het zijn wel goede resultaten. Het is een paar jaar de trend dat het aantal misdrijven daalt, maar ergens houdt dat natuurlijk een keer op. Met een aantal grote evenementen als de honderdste Vierdaagse en de Giro d'Italia, maar ook met de vele asielzoekers en de onrust na de coup in Turkije die ook hier tot spanning leidde, had ik eigenlijk verwacht dat het misschien in 2016 al zou stagneren, maar gelukkig is het aantal misdrijven toch weer gedaald. Met 6 procent.'

Meer opgelost

Het lukte politie en justitie vorig jaar ook om meer misdrijven op te lossen dan in het jaar daarvoor: het ophelderingspercentage steeg van 27 naar 28,3 procent. Opvallend zijn wel de regionale verschillen. In de regio zuid (Nijmegen, Rivierenland) is het aantal straatroven flink gestegen; in het noordoosten (Veluwe, Achterhoek) van Gelderland is het aantal autodiefstallen toegenomen en in Gelderland-Midden (Arnhem, Liemers) juist het stelen van fietsen, brommers en scooters.

Boef gaat digitaal

'Maar de cijfers vertellen niet alles', zegt Hubert Bruls, korpsbeheerder van de politie Oost-Nederland. 'De trend is al jarenlang de digitalisering, ook in crimineel overzicht. Steeds meer mensen worden digitaal overvallen. Die cijfers zien we nu nog nauwelijks terug. Maar het kan een enorme impact hebben. Dat vraagt anders geschoolde agenten met een andere aanpak. Maar ook radicalisering en terreurdreiging vragen anders geschoolde agenten.'

'Duizenden agenten extra nodig'

Volgens Bruls zijn er meer agenten nodig. 'Als je die nieuwe trends in criminaliteit op wilt pakken, kun je dat niet met de ruim 49.00 agenten die we nu hebben. Dan moeten er echt duizenden bij, die ook meer gespecialiseerd opgeleid zijn.'

