Zuid-Amerika dol op Geldersch Volkslied: 1,3 miljoen keer bekeken

ARNHEM - Wat hebben ze in Zuid-Amerika nou met het Geldersch Volkslied? Ze vinden het prachtig! Althans, de versie die de folk-metalband Heidevolk maakte voor TV Gelderland. Het lied is een grote hit op Facebook.

Al 1,3 miljoen keer is de opname bekeken. En opvallend is dat vooral Zuid-Amerikanen lyrisch zijn over het lied. Twee weken geleden reisde de band dan ook door Brazilië en Argentinië, om daar hun zangkunsten te laten horen. Bovendien zit er een akoestisch album aan te komen, met naast het Geldersch Volkslied ook nog de nummers 'Hulde aan de kastelein' en 'Het bier zal weer vloeien.'

De video van het Geldersch Volkslied, die al ruim een miljoen keer bekeken is:

Heidevolk grijpt in hun nummers regelmatig terug op de Gelderse geschiedenis. Zo werd er al eens een album onder de naam 'Velua' (Veluwe) door de Arnhemse band uitgebracht. Ze mannen zijn vooral populair in het buitenland. Door heel Europa staan ze op grote festivals. Gelukkig voor de liefhebbers treden ze echter ook nog dichter bij huis op; op zaterdag 4 juni bij FortaRock in Nijmegen, bijvoorbeeld.



Het bier zal weer vloeien.

Hulde aan de kastelein.

