Test met videoarbitrage tijdens bekerduel Vitesse

ARNHEM - De KNVB maakt tijdens de bekerwedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord opnieuw gebruik van videoarbitrage. Nieuw aan deze test is een beeldscherm naast het veld waarop de scheidsrechter beslissingen van de videoarbiter kan terugkijken. Hij kan zo een 'on field review' verrichten.

Volgens de KNVB is het de eerste keer dat deze mogelijkheid er is tijdens een officiële wedstrijd in Nederland. 'Dit is opnieuw een stap voor de videoarbitrage', aldus directeur operationele zaken Gijs de Jong.

Scheidsrechter blijft de baas

De scheidsrechter blijft de hoofdverantwoordelijke op het veld. Met een 'on field review' kan hij er zeker van zijn dat de beslissing van zijn videoassistent juist is. 'Het idee is dat dit ook helpt bij de acceptatie van een beslissing door spelers en trainers', aldus De Jong.

Vitesse en Feyenoord staan tegenover elkaar in de kwartfinale van het bekertoernooi. Het duel is op donderdag 26 januari in de Arnhemse GelreDome. Tijdens de drie andere wedstrijden wordt ook getest met videoarbitrage.