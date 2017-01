Hoogbejaarde vrouw krijgt te weing hulp en sleept Ede voor rechter

EDE - Een vrouw uit Ede sleept de gemeente voor de rechter. Ze wil per direct haar oude uren huishoudelijke hulp terug. De vrouw (89) moest van de 6 uur hulp per week 3 uur inleveren. Na bezwaar kreeg ze 4 uur toegewezen, maar dat zou nog steeds onvoldoende zijn.

Jurist Kevin Wevers staat de vrouw in kwestie bij: 'Het lijkt erop dat er sprake is van ordinaire bezuinigingen. Er is niet gekeken naar wat iemand nodig heeft aan thuishulp. Deze mevrouw heeft meer hulp nodig.'

Volgens de jurist gaat de gemeente voorbij aan vastgestelde normen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 'De cliënt zou volgens die normen recht hebben op minimaal 5,5 uur zorg per week', aldus Wevers. Hij verwijt Ede 'nattevingerwerk' en 'gegoochel met uren'.

Ede: genoeg uren

De gemeente Ede vindt dat de vrouw meer dan genoeg uren krijgt. Een lagere urenindicatie zou niet alleen met bezuinigingen te maken hebben, zoals Wevers beweert. In het verweerschrift stelt de gemeente dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet voor niets is veranderd. 'De hele huishouding wordt niet langer overgenomen, wel wordt gewaarborgd dat een woning schoon en leefbaar is en blijft', zegt de gemeente.