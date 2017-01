Te vroeg voor een pitch, Tesla is nog niet zo ver

ARNHEM - 'Uit het gesprek met Tesla bleek dat Tesla op dit moment echt nog niet zover is dat we een gericht aanbod kunnen doen.' Dat is de boodschap van het ministerie over het gesprek tussen minister Kamp en het luxe automerk Tesla. Pas in de loop van 2017 moet er meer duidelijk worden over de plannen van Tesla.

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's wil twee nieuwe fabrieken gaan bouwen in Europa. Minister Kamp probeert die naar Nederland te halen. Daarom bezocht hij deze week Silicon Valley, de thuisbasis van de automaker. Veel regio's zaten met spanning te wachten op de uitkomst van dit gesprek. Verschillende regio's in Nederland proberen Tesla namelijk te lokken. Friesland, Groningen en Drenthe zijn gisteren al met een grote internetcampagne begonnen. Waar is de finish? Gelderland aast ook op de fabriek, maar wilde eerst meer informatie. 'We hadden dit wel een beetje verwacht.' zegt Ligtenberg, hoofd internationalisering van Oost NV. 'Het heeft nu nog geen zin om hard te gaan lopen, zolang je niet weet waar de finish is.' De investeringsorganisatie van de provincie Gelderland en Overijssel gaat de komende tijd wel met alle regio's informatie verzamelen voor de pitch van Oost Nederland. 'Zodat we straks met een vliegende start uit de startblokken kunnen komen.' aldus Ligtenberg. Zie ook: 'Kunnen we al iets doen voor Tesla?' Oost NV wordt platgebeld door gemeenten.