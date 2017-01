Twee blikjes Red Bull vergeten te betalen, dan kom je herkenbaar op Facebook

ELST - De Primera in Elst heeft een jongen herkenbaar op Facebook gezet die de winkel uitliep met twee blikjes Red Bull die hij niet had betaald.

'Beste jongeman, met zwart haar, zwarte jas en zwarte sneakers', begint het bericht op de Facebookpagina van Primera Elst. 'U bent op 10 januari jl. om 15:47 uur vergeten twee blikjes Red Bull af te rekenen. Dit kan uiteraard de beste overkomen. Wij verzoeken u echter vriendelijk dit bedrag alsnog bij ons te voldoen.'

'Gestolen mag je niet zeggen'

Vergeten of gestolen? 'Tja. Gestolen mag je niet zeggen op Facebook hè', zegt eigenaresse Rika Wildeboer. 'Hoe dan ook is goed te zien dat hij zonder te betalen met twee blikjes de deur uitloopt.'

Het gebeurde dinsdagmiddag. Op de beelden is te zien dat een jongen bij de ingang twee blikjes uit de vitrine pakt. Hij loopt even naar binnen, draait zich dan om en gaat naar buiten. Daar staat een andere jongen op hem te wachten.

Twee blikjes Red Bull. Dan heb je het over zo'n 3 euro in totaal. Moet je dan een jongen herkenbaar op Facebook zetten? 'Wij vonden van wel', zegt Wildeboer. 'Dit is het begin. Sommigen denken dat je zomaar alles mee mag nemen zonder te betalen. Wij vinden van niet.'

Veel bijval voor winkelier

Het filmpje is dinsdag om 10.00 uur online gezet. Het was 24 uur later zo'n 10.000 keer bekeken en meer dan 200 keer gedeeld.

Primera kan op veel bijval rekenen. Een man die het 'buiten proportie' noemt en spreekt van een 'zwakke zet', wordt door anderen van repliek gediend. 'We gaan in dit land echt te ver met steeds de dader te betuttelen en het slachtoffer te bekritiseren, dat levert ons al genoeg problemen op door de jeugd die zich tegen hulpverleners keert en dat eindigt niet door zo'n reactie zoals jij geeft', zegt een vrouw.

En een ander: 'Of je nou een puber bent of een volwassene, stelen mag gewoon niet..punt! Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.'

Zie ook:

De Facebookpagina van Primera Elst