'Arnhem slibt binnen vijf jaar dicht'

ARNHEM - Als er geen maatregelen worden genomen, wordt de binnenstad van Arnhem voor 2021 schier onbereikbaar.

Dat zegt verkeersdeskundige Hans Voerknecht van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Ook het doortrekken van de A15 is geen oplossing op korte termijn.

Verdubbeling files

Voerknecht: 'Die A15 ligt er niet voor 2021 en op die situatie hebben wij doorgerekend. Alle kaarten zetten op de A15 lost dat probleem niet op. En het oplossend vermogen van nieuwe wegen neemt ook af. Met de voorspelde groei neemt de mate waarin het vast gaat lopen alleen maar toe. We gaan uit van een verdubbeling van de hoeveelheid files in de stad.'

De gemeente Arnhem en bedrijven in de stad kunnen zelf ook maatregelen nemen. 'Inzetten op de combinatie van vervoerswijzen die een alternatief zijn voor de auto. Arnhem denkt al na over een combinatie Park & Bike. En het parkeerbeleid kan anders. Per bedrijf dat zich in Arnhem wil vestigen, moet er een aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Als bedrijven kunnen aantonen dat ze veel minder parkeerplaatsen nodig hebben, worden ze ook niet gedwongen om die dure parkeerplaatsen te realiseren en trekken ze ook minder autoverkeer aan.'

Zie ook: 'Verkeer blijft vastlopen bij tolheffing A15'