Lorenzo Bakker (14) uit Arnhem vermist

ARNHEM - De 14-jarige Lorenzo Bakker uit Arnhem wordt sinds woensdag vermist.

Volgens de politie reed Lorenzo van huis weg op zijn blauwe Gazelle-fiets met zwarte handvatten, handremmen en AXA-slot.

De jongen heeft een slank postuur en heeft een scheiding in zijn haar. Hij droeg een halflange jas, een zwarte spijkerbroek en een vermoedelijk blauw shirt met lange mouwen. Lorenzo had donkerblauwe Nike-schoenen aan.

De jongen is 1 meter 70 lang, heeft donkerbruin haar en bruine ogen.

Wie informatie over Lorenzo Bakker heeft, wordt gevraagd de politie te bellen via 0800-6070. Ook is er een tipformulier.