TIEL - Om weg te komen van de degradatieplaatsen pakte TEC deze transferperiode flink uit met drie transfers. De meest opvallende nieuweling is echte Tielenaar Barry Maguire.

Met ruim 200 wedstrijden in het betaalde voetbal beschikt Maguire over een brok aan ervaring. Dus zijn de verwachtingen in Tiel hooggespannen...