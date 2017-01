Zondag in BuitenGewoon Radio: Rondstruinen in het robuuste Munnikenland

POEDEROIJEN - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Vandaag gaat hij op pad met boswachter van de Bommelerwaard, Dianne Renders. Samen bezoeken ze het gebied waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn: Munnikenland.

De roerdomp, de karekiet, wilde konikpaarden en rode geuzen. Je vindt ze allemaal op de plek waar Maas en Waal samenkomen: Munnikenland. Het gebied ligt in het uiterst westelijke deel van de Bommelerwaard en is na de Biesbosch en de Gelderse Poort het derde robuuste aaneengesloten natuurgebied langs de Waal.

Munnikenland

Een natuurgebied met een belangrijk deel Nederlandse cultuurhistorie. Zo heeft het gebied heeft haar naam te danken aan de monniken van het Cisterciënzenklooster van Vlillers te Viller-la-Ville die het gebied in 1264 in bruikleen namen. Zij legden kades aan, groeven sloten en ontgonnen en verbouwden het ingepolderde land. Door schulden moesten de monniken het land opgeven. Wat bleef was het 13-eeuwse ontginningspatroon en de naam 'Munnikenland'.

Daarnaast laten de verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zien hoe wij vroeger het water gebruikten om de vijand weg te houden.

Slot Loevestein

Eén van deze verdedigingswerken is Slot Loevestein. Het slot werd in de Middeleeuwen gebouwd op een strategische plaats in het midden van Nederland. In de zestiende eeuw kreeg Loevestein de functie van staatsgevangenis en werd het vooral beroemd om de bijzondere ontsnappingen.

Het Middeleeuwse karakter van Slot Loevestein is grotendeels bewaard gebleven. In de uiterwaarden rondom het slot kun je wandelen, speurtochten maken en kinderen kunnen er hun eigen dijken bouwen en waterdiertjes bekijken.

Ruimte voor de Rivier

Naast de uiterwaarden vind je in Munnikenland ook natte ooibossen en graslanden met bloeiende bloemen. Een groot deel van natuurgebied ligt nog altijd buitendijks en staat bij hoge waterstanden onder water. Om het land achter de dijk te beschermen tegen hoog water en om een groter gedeelte van het gebied geschikt te maken voor natuur, cultuur en recreatie heeft Munnikenland zich in 2009 aangesloten bij het project Ruimte voor de Rivier.

In de afgelopen jaren is het 550 hectare grote gebied grotendeels teruggebracht naar de situatie van voor de inpoldering. Hiervoor is de oude rivierdijk afgegraven en een nieuwe dijk aangelegd. Op 9 juni 2016 is het project afgerond. De natuur kan nu haar gang gaan.

Ook een bezoekje brengen aan Munnikenland? Klik dan hier.