Livestream over zelfmoord door studenten

ARNHEM - Tien studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) starten donderdagmiddag om 15:00 uur een livestream over depressie en zelfdoding. Zij willen het onderwerp daarmee meer bespreekbaar maken.

Het plan komt voort uit een schoolopdracht, maar wordt breed uitgemeten door het nieuws van eerder deze week over de vijftienjarige Tharukshan Selvam, uit Heerlen. Hij was een jonge scholier die afgelopen zondag een einde maakte aan zijn leven vanwege hevige pesterijen op zijn school.

De livestream van de elf studenten is in samenwerking met 113Online, een website dat zich inzet voor zelfmoordpreventie.

Op Youtube brachten de studenten alvast filmpjes van het opbouwen van het decor en de studio:

Stijgend aantal zelfdodingen

Volgens cijfers van het CBS lag het aantal zelfdodingen in Nederland nog nooit zo hoog als in het afgelopen jaar. In 2015 pleegden er gemiddeld iedere dag ongeveer vijf mensen zelfmoord. Vooral in de leeftijdscategorie 20-30 jaar vond een enorme stijging plaats.

