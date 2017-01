Massive Attack naar festival Down The Rabbit Hole

EWIJK - De Britse band Massive Attack die begin jaren 90 een grote hit scoorde met het nummer Unfinished Sympathy, komt in juni naar het festival Down The Rabbit Hole in Beuningen.

De organisatie maakte donderdag de eerste namen bekend. Naast Massive Attack treden onder meer Oscar And The Wolf, Xavier Rudd, Anderson .Paak & The Free Nationals, Benjamin Clementine en Bonobo op.

Hoewel Massive Attack in de jaren 90 zijn grootste successen beleefde, toert de band nog volop. Volgens de organisatie van Down The Rabbit Hole kan het publiek van de zomer rekenen op een spectaculaire show, waarbij de grootse hits 'op onnavolgbare wijze' voorbijkomen.

Voor wie nu al wil genieten van Unfinished Sympathy:

Down The Rabbit Hole wordt van 23 tot en met 25 juni gehouden in recreatiegebied De Groene Heuvels in Beuningen. Eind oktober ging de kaartverkoop al van start.