Kijkje in de werkgelegenheidskeuken Rivierenland

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Niet alleen werkzoekenden zijn zaterdag welkom op de open dag van Stadhuiscampus Tiel, maar iedereen. Sinds december vorig jaar zijn in het Tielse stadhuis meerdere organisaties gehuisvest op het gebied van werk en inkomen. Het UWV en Werkzaak Rivierenland zijn na een verbouwing te vinden in de zogeheten Stadhuiscampus in het gemeentehuis van Tiel.

Eerder zaten de organisaties voor werk en inkomen verspreid over 15 verschillende locaties. Sinds een jaar moeten werkzoekenden uit 9 gemeentes in het Rivierenland al naar Tiel om hun zaken te regelen, maar nu zijn het UWV en Werkzaak Rivierenland bij de gemeente ingetrokken. De organisaties hopen zo goedkoper te kunnen werken, maar ook betere hulp te kunnen bieden door kortere lijntjes. Veel activiteiten op de open dag in Tielse gemeentehuis Er zijn zaterdag activiteiten voor jong en oud. Medewerkers vertellen over de nieuwe locatie en hun werkzaamheden. U kunt bij de ‘CV dokter’ terecht voor tips, een beroepentestje doen en loopbaanadvies krijgen en de do’s en don’ts over solliciteren te weten komen. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten. Zij kunnen op het kinderplein kleuren, op de foto met Flipje of trouwen met hun vader, moeder, opa of oma, broertje of zusje. Een echte ambtenaar van de burgerlijke stand trouwt ze en als bewijs krijgen ze een trouwakte mee. De open dag op zaterdag 14 januari is van 12.00 – 15.00 uur op de Stadhuiscampus aan de Achterweg 2 in Tiel.