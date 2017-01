Eerst veel regen, later fikse sneeuwbuien; 'Er komt een kleine venijnige storing aan'

ARNHEM - Hoewel het deze donderdagochtend nog zacht aanvoelt buiten, gaat het vanavond laat en vannacht flink sneeuwen. 'Er komt een kleine venijnige storing aan', benadrukt weerman Tom van der Spek van MeteoGroup.

Maar voordat Gelderland wordt omgetoverd in een winters landschap, gaat het in de loop van de middag eerst flink regenen. Volgens Van der Spek kan het met name in de avond flink doorplenzen. Later gaat de regen langzaam over in natte sneeuw.

Ruim 5 centimeter sneeuw

Omdat de temperatuur vannacht daalt tot iets boven het vriespunt, blijft de sneeuw liggen. 'Er kan een sneeuwdekje van iets meer dan 5 centimeter ontstaan. Het verkeer gaat daar zeker last van krijgen', waarschuwt Van der Spek.

Luister het weerpraatje van Tom van der Spek terug:

Code geel

Vanwege het winterse weer geldt van 21.00 tot 4.00 uur code geel in Gelderland. Daarmee waarschuwt het KNMI voor gevaarlijk weer. Later op de dag trekt de wind aan en krijgt de provincie te maken met regen, hagel en natte sneeuw.

'Echt heel vervelend weer', voegt weerman Van der Spek daaraan toe. Het wordt niet opnieuw wit, want de temperatuur stijgt naar een graad of 4.

Vorst op komst

Zondag trekt een derde storing over Gelderland die opnieuw sneeuw kan brengen. Maar vanaf begin volgende week valt de winter pas echt in, want dan gaat het flink vriezen.

