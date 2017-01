Speeltuin waar lijk is gevonden bewaakt door politie

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De omgeving bij de Arnhemse speeltuin waar woensdag een lijk werd gevonden is nog afgezet met het bekende rood-witte politielint. Her en der staat politie, want de plaats delict wordt in de gaten gehouden. Later deze donderdag gaat de recherche waarschijnlijk verder met onderzoek.

In de vroege morgen was het nog te donker in de Engelenburgstraat om onderzoek te doen, maar de politie hield de plek wel de hele nacht in de gaten. Het is er goed verlicht. Buurtbewoners, onder wie enkele kinderen, vonden in de speeltuin in de Arnhemse straat woensdagmiddag een stoffelijk overschot in de bosjes. Zij zijn door de politie en Slachtofferhulp opgevangen. Zie ook: Kinderen vinden lichaam in bosjes bij speeltuin