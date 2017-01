Dode in speeltuin Arnhem is vermiste, oudere vrouw

ARNHEM - Het lichaam dat woensdag gevonden werd bij een speeltuin in de Engelenburgstraat in Arnhem, is dat van een vrouw van 68 jaar uit die stad. De omgeving bij de speeltuin is afgezet met hekken, als vervanging voor het rood-witte politielint. De recherche doet onderzoek.

De vrouw werd sinds 26 december 2016 vermist. Deze donderdag is het onderzoek hervat, inmiddels is ook een zogenoemde PD-unit ter plaatse. Volgens mensen uit de buurt zou het gaan om een man, maar het blijkt nu dus een vrouw te zijn, bevestigt de politie. De dode zou slechts een onderbroek aan hebben gehad en er al wat langer hebben gelegen, zeiden de buurtbewoners eerder tegen een verslaggever van Omroep Gelderland. Speciaal mobiel kantoor In de vroege morgen was het nog te donker in de Engelenburgstraat om onderzoek te doen, maar de politie hield de plek wel de hele nacht in de gaten. Later in de ochtend werd een verrijdbaar kantoor neergezet dat wordt geplaatst als een 'omvangrijk delict' heeft plaatsgevonden. De forensische recherche kan vanuit daar haar werk doen. Buurtbewoners, onder wie enkele kinderen, vonden in de speeltuin in de Arnhemse straat woensdagmiddag een stoffelijk overschot in de bosjes. Zij zijn door de politie en Slachtofferhulp opgevangen. Zie ook: Kinderen vinden lichaam in bosjes bij speeltuin