Uitstel voor nieuw landbouwbeleid van Gelderland

ARNHEM - De beslissing over het nieuwe landbouwbeleid van Gelderland wordt een maand uitgesteld. Dit gebeurt op verzoek van de Staten. Woensdag bleek tijdens de behandeling van het voorstel dat een deel van het zogenaamde plussenbeleid door een recente uitspraak van de Raad van State niet uitgevoerd kan worden.

Met het nieuwe plussenbeleid vervalt de maximale grootte van een stal van 1,5 hectare. Daarvoor in de plaats moeten boeren die een nieuwe stal willen bouwen 8 procent van het bedrag investeren in extra maatregelen voor landbouw, dierenwelzijn of milieu.

Raad van State maakt Gelderse constructie onmogelijk

De provincie wilde bedrijven die uitbreiden boven de 1,5 hectare een ontheffing geven, maar deze constructie is volgens gedeputeerde Jan Jacob van Dijk door een uitspraak van de Raad van State niet goed mogelijk. De gedeputeerde kwam met een ander voorstel, maar de gevolgen van die verandering vinden de Staten te onduidelijk om snel over te kunnen beslissen.

Andere twijfels

Partijen hebben ook andere twijfels over het nieuwe beleid. Angst is bijvoorbeeld dat bedrijven een paar jaar achter elkaar een bedrijfsvergroting gaan doen onder de 500 hectare om zo de verplichte 'plus' te omzeilen. De gedeputeerde denkt dat dit door hoge legeskosten niet zal gebeuren, maar wil toch in het plan opnemen dat bedrijven maar één keer in de vijf jaar mogen uitbreiden.

Verschillende partijen pleitten daarnaast voor een pilot met het plussenbeleid. Maar dat is volgens de gedeputeerde niet mogelijk.

De Staten zouden over twee weken al besluiten over het plan, maar dat gaat nu pas in februari gebeuren. Volgende week komt de gedeputeerde met een aangepast voorstel.

