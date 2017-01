Politiek huiverig voor natuurbegraven in de Gelders natuur

ARNHEM - De Gelderse politiek heeft sterke twijfels bij de plannen voor begraafplaatsen in de Gelderse natuur. Verschillende Statenfracties vinden het nog te onduidelijk wat de gevolgen van begraven in de natuur zijn. Dat bleek woensdag tijdens de bespreking van de plannen in de Statencommissievergadering.

De provincie wil, met beperkingen, natuurbegraven toestaan in het Gelders Natuurnetwerk. Met name landgoederen zien dit als een kans om het landgoed in stand te houden en beter te onderhouden. Ook Natuurmonumenten heeft in Nederland verschillende plannen voor natuurbegraafplaatsen in gebieden die de organisatie beheert.

Beter onderzoek naar gevolgen voor de bodem

Verschillende oppositiepartijen en coalitiepartijen hebben twijfels. D66 wil eerst beter onderzoek naar de gevolgen voor de bodem en de natuur. 'Het enige rapport dat er is, dateert uit 2009 en de maker Alterra wil niet dat het gebruikt wordt voor beleid, want het was een vingeroefening.' aldus Antoon Kanis van D66.

Ook coalitiepartij PvdA overweegt het plan uit de omgevingsvisie te halen tot er betere informatie is. De ChristenUnie twijfelt aan de noodzaak en VVD zegt 'geen goed gevoel' te hebben bij de plannen.

Uitstel van besluit

Als de partijen niet overtuigd worden, is de kans reëel dat een meerderheid van de staten de plannen voor natuurbegraven voorlopig uit de nieuwe omgevingsvisie geschrapt wil hebben. De Staten zouden hierover besluiten bij de Provinciale Statenvergadering over twee weken, maar het agendapunt is uitgesteld tot de vergadering van februari.

