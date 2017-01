Gamen om naar de camping te komen, een gouden vondst

Foto: Facebookpagina camping De Wildhoeve

EMST - Camping De Wildhoeve in Emst valt in de prijzen. De camping bedacht een spel voor op je telefoon, voor jongeren die de plek bezoeken. De kampeerbranche is er wel over te spreken.

Door diezelfde branche werd het spel van De Wildhoeve daarom uitgeroepen tot de KCK Innovatie van het Jaar 2017. De Wildhoeve krijgt de prijs van de vakjury van de ANWB en de kampeersector. De jury noemt het spel 'een prachtige manier om de jeugd spelenderwijs de kleine wonderen van de natuur te laten ontdekken'. Het spel kan zowel offline als online via een app op je mobiel worden gebruikt.