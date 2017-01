Brand op terrein zorginstelling Zozijn in Wilp

WILP - In een kantoor aan de Lathmerweg in Wilp woedt woensdagavond een uitslaande brand. Het gebouw staat op het terrein van Zozijn, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

De brandweer zet twee blusvoertuigen en een hoogwerker in om de brand te blussen.

Ook zijn de brandweerkorpsen uit Twello, Deventer en Apeldoorn opgeroepen om te helpen de brand te bestrijden.

Om 22.40 uur meldt de brandweer dat de brand onder controle is. Het pand is door het vuur helemaal verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De brandweer doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan.