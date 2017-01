Worden mensen met uitkering gepest? En de winter is terug, dit is het nieuws van donderdag 12 januari

Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is nog lang geen voorjaar. Vanavond wordt er sneeuw verwacht en het KNMI waarschuwt voor gladheid met een zogenoemde code geel. Verder zijn er in Arnhem zorgen bij de ondernemers over het dichtslibben van de wegen en de bereikbaarheid van de stad. En in Zevenaar verdenkt de SP de gemeente van bijstandsgerechtigde pesten.

Het verkeer in en om Arnhem dreigt vast te lopen Er moet snel iets gebeuren aan de bereikbaarheid van Arnhem. Dat vindt Ondernemers Kontakt Arnhem, de grootste ondernemersvereniging van de stad. De wegen rond en in Arnhem staan al vaak vast en het dreigt alleen maar drukker te worden. SP in Zevenaar vindt verplichte bijeenkomst pesterij Een verplichte voorlichtingsbijeenkomst van de Regionale Sociale Dienst De Liemers heeft de woede gewekt van inwoners van Zevenaar met een uitkering. Dat zegt SP-fractievoorzitter Ed van der Schaft. Hij ziet de verplichte bijeenkomst als een vorm van pesterij. De winter is nog lang niet voorbij En vanaf vanavond is het oppassen geblazen, want grote kans dat het enkele uren gaat sneeuwen. En dat betekent behalve sneeuwpret ook gladheid op de Gelderse wegen. Het KNMI heeft een code geel afgegeven tot vrijdagochtend 4.00 uur.