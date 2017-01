Eindelijk warm water en ook nog een bloemetje van de burgemeester

EDE - Liander heeft woensdag vroeg in de avond de gasstoring in Ede opgelost. Sinds zaterdag zaten 486 adressen zonder gas.

Als laatste werd een echtpaar aan de Jan Vermeerstraat weer aangesloten. Om het leed van de afgelopen dagen te verzachten kwam burgemeester Cees van der Knaap een bos bloemen langs brengen.

De bewoners hadden er het beste van gemaakt in de afgelopen dagen. Ze konden douchen bij vrienden en waren uit eten geweest.

Er is nog een klein aantal huishoudens waar het gas nog niet aangesloten is, omdat de bewoners niet thuis waren. Liander hoopt deze mensen in de komende dagen ook weer aan te kunnen sluiten.

