Bomenkap in Epe tijdelijk uitgesteld

EPE - De kap van 225 bomen aan de Heerderweg in Epe is tijdelijk uitgesteld. Aanstaande maandag zou er een begin gemaakt worden met het vellen van de bomen, maar dat gaat nu niet door omdat de rechter er nog een uitspraak over moet doen. Die uitspraak wordt woensdag 18 januari verwacht.

Vandaag diende er een kort geding bij de voorzieningenrechter in Arnhem. Ons Mooi Epe had dit aangespannen om zo de kap van de 225 bomen te voorkomen. Belangrijkste punt dat in de rechtszitting aan de orde kwam, was de verandering van de Wet natuurbescherming. Deze is per 1 januari 2017 van kracht geworden.

Mogelijk zou voor 123 bomen een nieuwe omgevingsvergunning kap moeten worden aangevraagd door de provincie bij de gemeente. Ook het kappen van de 102 bomen waarvoor een vergunning door de gemeente was verleend, werd ter discussie gesteld.

Breedte fietspad

Een ander belangrijk geschilpunt is de breedte van het fietspad. De provincie wil op de Heerderweg een vrijliggend fietspad aanleggen om zo de veiligheid van met name scholieren te vergroten. Maar daarvoor zouden er bomen moeten wijken.

Verrast

De provincie is verrast door de onduidelijkheid die er blijkbaar is over welke bomen er precies gekapt zouden worden. Volgens de provincie is juist hierover de afgelopen maanden zeer intensief overleg gevoerd met Ons Mooi Epe.

De provincie wacht de uitspraak van de rechter nu eerst af. Donderdag worden aanwonenden, hulpdiensten en de aannemer hierover geïnformeerd.

