Koningsspelen: 'Ook al ben je groot of klein, het gaat om samenwerken'

HARDERWIJK - De meest bekende promoter van de Koningsspelen is ie natuurlijk zelf: Koning Willem-Alexander. Al jaren spant ie zich in om de Koningsspelen uit te laten groeien tot een groots, sportief evenement op de laatste schooldag voor Koningsdag. Want hoe meer kinderen gaan sporten, hoe beter. In Harderwijk was vandaag de officiële start van de inschrijving voor de Koningsspelen op 21 april van dit jaar.

De 11-jarige Lili is ook van de partij op Sportcomplex de Sypel in Harderwijk. Samen met haar klasgenootjes van basisschool De Schakel betreedt ze de judomat. Lili vindt sporten heel erg leuk. 'Omdat je dan je energie kwijt kan',zegt ze nadat ze iemand gevloerd heeft. Naast judo vindt zij ook hockey en korfbal leuk. 'Alleen handbal vind ik niet zo leuk, want daar ben ik niet zo goed in.' Samenwerken Maar dat is dan ook niet het belangrijkste bij sporten en zeker niet bij de Koningsspelen. Timon Gakes, de judoleraar die Lili en haar klasgenootjes de eerste kneepjes van het judo bijbrengt: 'Het gaat om verbinden, dat vindt ook Koning Willem-Alexander belangrijk. Ook al ben je groot en sterk of klein en niet zo sterk, het gaat om samenwerken.' Winnen is niet belangrijk En op de laatste schooldag vóór Koningsdag, vrijdag 21 april, zijn de Koningsspelen voor alle basisschoolleerlingen. En Lili verwoordt misschien wel het allerbelangrijkste motto: 'Winnen vindt ik eigenlijk niet zo belangrijk, als je het maar leuk vindt.'