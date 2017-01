Voorbijganger vindt schedel in IJzendoorn

Foto: Omroep Gelderland

IJZENDOORN - Er zijn resten van waarschijnlijk een mens gevonden in IJzendoorn. Het gaat volgens de politie om een schedel, die door een passant in een weiland is aangetroffen.

De recherche doet onderzoek op het bedrijfsterrein van Dekker Grondstoffen op de Nieuweweg in IJzendoorn. Het terrein ligt vlakbij de Waal. Foto: Omroep Gelderland Het hek is dichtgedaan en zo worden vertegenwoordigers van de pers en omwonenden op afstand gehouden. De woordvoerder van de politie sluit niet uit, dat de schedel al tientallen jaren oud is.