Boer vindt schedel bij het vervoeren van hooi

Foto: Omroep Gelderland

IJZENDOORN - Bij het vervoeren van een partij hooi, is woensdag een schedel in het weiland in IJzendoorn, bij Ochten, terecht gekomen. De politie doet onderzoek.

De boer is volgens eigen zeggen nog over de schedel heen gereden en is daarna uitgestapt om te kijken waar de banden van de tractor over heen waren gekomen. De recherche doet onderzoek op het bedrijfsterrein van Dekker Grondstoffen op de Nieuweweg in IJzendoorn, omdat daar in de buurt nog een partij hooi ligt. Het terrein ligt vlakbij de Waal. Foto: Omroep Gelderland Het hek is dichtgedaan en zo worden de pers en omwonenden op afstand gehouden.