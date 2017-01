Vloggers bouwen dierentuin midden in woonwijk in Dieren

Fragment uit de video van StukTV

DIEREN - De videomakers van het populaire StukTV hebben onlangs midden in de nacht in een woonwijk in Dieren een dierentuin gebouwd. De video is woensdag gepubliceerd.

Dromedarisen, een struisvogel, kamelen, ezels, lama's, geiten, schapen en alpaca's worden in het holst van de nacht één voor één uit de vrachtwagens van een dierenverhuurbedrijf geladen. StukTV vindt Dieren geschikt voor dierentuin De vloggers van StukTV voeren opdrachten uit van hun volgers (het YouTube-kanaal heeft ruim 1,3 miljoen abonnees). De opdracht was dit keer om een dierentuin te bouwen in een woonwijk. Het leek de videomakers een goed idee om dat dan maar in de Gelderse plaats Dieren te doen. Ezel in de voortuin De geiten en ezels staan praktisch in de voortuin van de bewoners van de R.J. Schimmelpenninckstraat van Dieren. De bewoners, die de dierentuin in de vroege ochtend ontdekken, reageren positief. 'Kan dit niet blijven?', vraagt zelfs één van de bewoners.