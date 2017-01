Man heeft 36 bolletjes drugs in zijn fietstas

Archieffoto politie

APELDOORN - Een 20-jarige man uit Vaassen is dinsdag in Apeldoorn aangehouden voor drugshandel. In zijn fietstas troffen agenten 36 bolletjes wit poeder aan, vermoedelijk cocaïne.

De agenten zagen in het centrum van Apeldoorn een drugsdeal tussen de Vaassenaar en een 39-jarige man uit Warnsveld. Ook de Warnsvelder is aangehouden. De man uit Warnsveld is na verhoor heengezonden. De Vaassenaar zit nog vast.